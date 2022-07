CBS – Skriniar-PSG, accordo. Occhio a Chelsea e Tottenham: l’Inter ha chiarito di…

"Milan Skriniar è un giocatore per il quale il Chelsea ha già espresso interesse nei giorni scorsi. Inizialmente hanno effettuato un sondaggio per uno scambio durante l'affare Lukakuper cui ha espresso interesse in precedenza. Inizialmente lo hanno esplorato come parte di un possibile accordo di scambio quando hanno discusso di Romelu Lukaku. L'Inter ha chiarito di essere aperta solo a un accordo per cash. Non sarà facile per il Chelsea, dato che l'Inter chiede 65-70 milioni. Il PSG ha l'accordo con Skriniar, che è ancora desideroso di trasferirsi a Parigi. Ma i parigini credono che il prezzo richiesto sia troppo alto. L'Inter vorrebbe che Skriniar firmasse un prolungamento del contratto ma è aperta a una cessione al giusto prezzo, soprattutto che ora resterà Alessandro Bastoni. Gli Spurs hanno già sondato il terreno sia per Bastoni che per Skriniar. Bastoni ha detto di recente: "Non ho mai avuto il minimo dubbio di lasciare l'Inter. Perché andare altrove?" Skriniar è più un bersaglio di lunga data degli Spurs. Nulla di avanzato a questo punto. La priorità al momento per il Tottenham sono le uscite".