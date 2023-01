GdS – Skriniar, vicenda rinnovo irrita l’Inter: “Se il PSG a gennaio offre 20 milioni…”

L’Inter attende una risposta entro metà gennaio da Milan Skriniar e il suo entourage. Deadline fissata e oltre non si andrà: lo scenario

Alessandro Cosattini

L’Inter attende una risposta entro metà gennaio da Milan Skriniar e il suo entourage. Deadline fissata e oltre non si andrà, la dirigenza nerazzurra vuole un sì o un no per programmare il futuro. Con o senza Skriniar, fa una grande differenza per la prossima stagione. Mercoledì intanto alla ripresa il centrale sarà il capitano dei nerazzurri in campo, per cercare una vittoria che potrebbe riaprire i discorsi scudetto. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione rinnovo dalla Gazzetta dello Sport:

Skriniar, irritazione Inter — “Ancora con la fascia di capitano al braccio. Nonostante il tira e molla sul rinnovo del contratto stia creando un po' di irritazione in viale della Liberazione. La vicenda del nuovo accordo con lo slovacco, che il club sperava sarebbe stata risolta positivamente e in tempi più brevi, è ancora in alto mare, ma non ha ripercussioni sull'aspetto tecnico. Almeno per il momento. Attenzione però a quello che può succedere nelle prossime due settimane. Perché Marotta, Ausilio e Baccin si aspettano una risposta ufficiale da parte del difensore e del suo agente, Roberto Sistici. Se Skriniar rifiuterà in maniera definitiva il rinnovo, è probabile che la società valuti per lui offerte già in questo mercato di gennaio. Naturalmente per non perderlo a zero a giugno. Resta da vedere se Milan darà il via all'eventuale trasferimento. Anzi, è decisamente complicato che dica sì.

Proposta definitiva — La proposta nerazzurra è già definitiva ovvero 6 milioni netti di parte fissa più bonus, che sono stati anche ritoccati verso l'alto nel corso della discussione per portarlo sul livello di Brozovic e Lautaro Martinez. Oltre Zhang non vuole arrivare. La mancata fumata bianca nel summit pre natalizio ha fatto cambiare l'umore e, anche se l'Inter ha concesso a Skriniar altri 20 giorni per decidere, entro le prossime due settimane si aspetta un sì o un no. Se la risposta sarà negativa, toccherà allo slovacco, che non ha mai nascosto il suo amore per la maglia nerazzurra e recentemente sui social ha accompagnato foto con la scritta forza Inter, a dover spiegare il perché della sua decisione.

Scenario tra gennaio e giugno — Un conto sarebbe cederlo per una ventina di milioni, magari al Psg, sistemare in parte l'attivo di mercato da realizzare entro il 30 giugno e cercare subito un sostituto non per sei mesi, ma anche per il futuro. Un altro sarebbe sentirsi dire di no sia al prolungamento sia a un trasferimento immediato. L'Inter certo non potrebbe metterlo in tribuna e rinunciare a lui. Quest'ultima eventualità è praticamente da scartare anche perché, conoscendo la professionalità di Skriniar non tirerà mai indietro la gamba fino al termine della stagione. Al tempo stesso però andare avanti fino a giugno da separati in casa potrebbe creare tensioni come successo per esempio a Kessie e al Milan nel 2021-22. Quello dell'ex Sampdoria è il classico gioco delle parti per spingere il club a un nuovo rilancio? Possibile, ma anche lui sa bene che l'Inter non potrà mai arrivare a mettere sul tavolo la proposta del Psg, che tra parte fissa e bonus, ha superato i 9 milioni netti”, si legge.

(Fonte: gazzetta.it)