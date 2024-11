"E poi c’è l’aspetto economico. Sinora a Parigi non hanno mostrato l’intenzione di cederlo in via temporanea, mentre bisogna capire quanto peserebbe il trasferimento a titolo definitivo. Con questi presupposti è difficile in questa fase guardare ad un esito semplice della trattativa. Anche perché in Francia assicurano che Škriniar avrebbe anche altre opportunità: non solo in Serie A".