"Perché Yildiz? Per il suo appeal internazionale, per l’enorme plusvalenza che garantirebbe l’operazione, e per ragioni strettamente di campo. L’affermazione di Conceiçao, il rientro di Nico Gonzalez, le garanzie non solo tattiche fornite da Weah e le opzioni Mbangula e Adzic sono gli elementi che hanno indotto la Juve a sviluppare il tema dell’uscita del trequartista turco. Giuntoli ha bisogno di accontentare e proteggere Thiago, aggiungendo un po’ di aggressività alla squadra che nelle ultime uscite ha confermato di possederne in quote minime: Tonali permetterebbe peraltro a Motta di utilizzare Koopmeiners da interno in un centrocampo a tre, la stessa posizione che l’olandese copriva di solito nell’Atalanta. Alcuni movimenti sono previsti anche in difesa. Il possibile arrivo di Skriniar consentirebbe a Giuntoli di liberarsi di Danilo che è in scadenza e ha numerose offerte dall’estero, ma anche la ferma volontà di non rientrare in uno scambio di prestiti. Danilo piace parecchio a Conte, che lo voleva già al Chelsea, perché è in grado di interpretare i quattro ruoli difensivi e, oltretutto, sa fare gruppo. Di Tonali, 24 anni, ha impressionato la disinvoltura con la quale è rientrato dopo la lunga squalifica. In particolare in Nazionale ha dato segnali estremamente positivi; non poche difficoltà ha invece incontrato nel club; difficoltà che sono state azzerate dal desiderio di tornare in Italia"