Skriniar, scelta di campo: serve prova d’amore per l’Inter. Niente accordi a tempo o clausole

Milan Skriniar è consapevole che l'Inter non potrà mai pareggiare l'offerta economica del Paris Saint-Germain

Milan Skriniar è consapevole che l'Inter non potrà mai pareggiare l'offerta economica del Paris Saint-Germain. Ecco perché, se vorrà davvero restare a Milano, il centrale slovacco dovrà necessariamente fare una scelta di campo:

"Serve ancora un lavoro diplomatico dei dirigenti nerazzurri, ma sarà necessaria soprattutto una “prova d’amore” dello slovacco. Una scelta di campo senza vie di mezzo, ovvero niente accordi a tempo o clausole rescissorie. Skriniar impiegato ieri all’Allianz per un quarto d’ora appena, sa perfettamente che l’Inter non toccherà mai le vette che il Psg ha raggiunto in estate e che, assai probabilmente, sarebbe pronto a ritoccare anche a gennaio: 9 milioni di euro bonus compresi".