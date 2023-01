Repubblica: “Skriniar si rifiuta di firmare, la storia con l’Inter sta finendo in dramma”

"È stato infatti Milan Skriniar, espulso nel primo tempo, a mettere la firma sulla disfatta interista. Proprio lui, che si rifiuta di firmare il prolungamento di contratto, in scadenza a fine stagione. E questa sì che è una storia che varrebbe un abbonamento tv. Come in una telenovela, in cui agli addii si accompagnano a svenimenti e rincorse ai treni in partenza, il rapporto fra l’Inter e il suo numero 37 sta finendo in dramma".