Spurs su Rodon. Tifosi furiosi: “Con Skriniar saremmo stati da titolo! Lo aspettiamo a gennaio”

Dopo aver mancato l’acquisto di Milan Skriniar dall’Inter, il Tottenham si guarda attorno. In Inghilterra, infatti, il mercato fra squadre della English Football League sarà aperto fino al 16 ottobre. Dunque, per gli Spurs ci sarebbe ancora tempo per un rinforzo in difesa. Quel rinforzo potrebbe essere Joe Rodon, centrale gallese dello Swansea, valutato intorno ai 20 milioni di euro. Ma i tifosi del Tottenham, ancora scottati dal mancato arrivo dello slovacco, non sembrano apprezzare troppo.

L’opinione comune è, in estrema sintesi: “Con tutto il rispetto, ma passiamo da Skriniar a Rodon?!“. I social, infatti, sono stati presi dall’assalto dal popolo Spurs che, alla notizia dell’interesse dell’interesse, hanno attaccato il presidente della società, Daniel Levy.

Un utente, per esempio, ha scritto: “Questo non ha alcun senso! Ci fanno pensare che stiamo prendendo Skriniar e poi finiamo per prendere Rodon? Dove è finito Tanganga? Preferisco non comprare nessuno e dare una possibilità al nostro ragazzo. A meno che non sia un difensore centrale di prima scelta, meglio lasciare le cose come stanno“.

Ma c’è un altro tifoso che scrive: “Come possiamo passare da Skriniar a Rodon? Nessuna mancanza di rispetto per il ragazzo, ma non ci renderà contendenti al titolo come Skriniar avrebbe potuto fare. Altrimenti tutti i grandi club sarebbero su di lui“.

Per finire a SanchezSZN, che si dice convinto del possibile arrivo dello slovacco a gennaio: “Lo sto aspettando“. Questi sono solo alcuni dei tweet lasciati dai tifosi del Tottenham: