SM – Skriniar, PSG fermo a 60mln. Chelsea offre meno e vuole lo sconto dopo l’affare Lukaku

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Milan Skriniar. Il Paris Saint-Germain, che continua a essere in vantaggio rispetto al Chelsea, si è fermato a 60 milioni di euro, ma il rilancio richiesto dall'Inter (partita da una richiesta da 80 milioni) non è ancora arrivato. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, poi, i Blues avrebbero offerto una cifra ancora inferiore rispetto ai parigini.

Da Londra, in seguito all'affare Lukaku, si aspettano ora uno sconto, un 'trattamento di favore' per il difensore slovacco. L'Inter, però, tiene duro, con Bremer del Torino in pugno quando Skriniar sarà partito.