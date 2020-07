Gds – Inter, Skriniar non più incedibile, valore crollato: “Prima valeva 80 mln, ora…”

Un’altra giornata storta, a Verona, per Milan Skriniar. Il suo errore in marcatura su Lazovic dopo poco più di un minuto di partita ha dato il via alla brutta serata dell’Inter di Conte. Non il primo, per la verità, in un’annata tutt’altro che indimenticabile per il difensore slovacco. Che, da intoccabile assoluto e fra i difensori più cari del panorama europeo, ora si ritrova al centro delle voci di mercato, con valutazioni tutt’altro che inarrivabili. Scrive la Gazzetta:

“Anche Milan è finito nel calderone dei “discutibili” e “discussi”. L’ultimo errore a Verona è stato uno dei picchi negativi. La valutazione di Skriniar, che era salita fino a vette da 80 milioni, è oggi radicalmente scesa, intorno ai 40-50. Skriniar ha 25 anni, l’ultimo passato in un tentativo infruttuoso di adattarsi alla difesa a tre. Se qualche mese di adattamento a una nuova formula potevano esser comprensibili, ora è passato troppo tempo. Se le cicliche voci sull’interesse del Manchester City dovessero concretizzarsi, adesso l’Inter potrebbe ascoltare e riflettere se sacrificarlo, per immettere fondi per la “ricostruzione”“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)