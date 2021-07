Sky – Inter, si lavora per Bellerin. Possibile rinforzo anche a sinistra

L'aggiornamento sul mercato nerazzurro con le due corsie da puntellare nei prossimi giorni

Negli studi di Sky Sport si parla del mercato dell'Inter. Hector Bellerin è il nome su cui si sta lavorando in viale della Liberazione per sostituire Achraf Hakimi, finito al PSG. La priorità del calciatore è vestire la maglia nerazzurra e per questo sta provando a convincere l'Arsenal ad aprire alla formula del prestito con diritto e non obbligo di riscatto. C'è ancora strada da fare, per cui non si escludono alternative. In casa nerazzurra potrebbe arrivare anche un esterno al posto di Young a sinistra, ma lì bisognerà fare altri ragionamenti per intaccare meno possibile il budget a disposizione. Presto potrebbero arrivare novità.