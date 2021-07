VIDEO / Lacrimuccia per i tifosi Inter: treno Hakimi, che giocata nell’amichevole del PSG

Ecco le immagini che faranno scendere una lacrimuccia sul viso dei tifosi dell'Inter: grande giocata di Hakimi col PSG

Ecco le immagini che faranno scendere una lacrimuccia sul viso dei tifosi dell'Inter. Achraf Hakimi che prende palla e che, dopo una grande giocata sull'avversario, si lancia come un treno sulla fascia, prima di servire un assist al bacio per il gol del compagno (in questo caso Gharbi). E' successo nella prima amichevole stagionale del Paris Saint-Germain contro il Le Mans. Immagini dolorose per i sostenitori nerazzurri, ancora sofferenti per la cessione del laterale marocchino. Ecco il video: