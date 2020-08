Milenkovic costa troppo, l’Inter vira su Smalling: ecco quanto chiede lo United. Marotta…

“Suning ha le idee molto chiare: vuole investire ancora tanto, dopo gli oltre 180 milioni spesi nell’ultima stagione”. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scolpisce ed evidenzia a chiare lettere il diktat di Suning e ora l’Inter è pronta ad accontentare Conte, sebbene in cambio si pretenda che il tecnico si avvicini al modo di pensare e di fare di Suning.

CONTE E MERCATO

Secondo quanto riportato dalla Rosea, nell’incontro di fine stagione Conte stilerà una lista molto corposa per la campagna rafforzamenti ma anche Suning farà il suo con o senza il tecnico salentino perché Allegri resta sempre un’opzione valida qualora non si trovasse l’intesa con l’attuale allenatore nel meeting di fine stagione. Tra i giocatori che però l’Inter sta monitorando c’è Chris Smalling: “L’Inter comprerà anche per vincere subito, mettendo nel motore giocatori abituati a competere per i bersagli più grossi, con dna di livello superiore. Un giocatore che ha questo curriculum è sicuramente Chris Smalling“, spiega La Gazzetta che chiarisce la situazione: Milenkovic, altro obiettivo nerazzurro per la difesa, costa troppo e la Fiorentina fa muro a differenza dello United, con cui i rapporti sono buoni dopo gli affari Sanchez e Lukaku. La richiesta per Smalling è di 20 mln più 5 di bonus, la stessa cifra chiesta alla Roma ma l’Inter punta a limare la cifra per portare a casa un difensore già pronto. Marotta e Ausilio ci stanno già provando.