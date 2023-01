Sky – Inter, contatti con Sommer ma il Bayern prova a stringere: le ultime

Yann Sommer è uno dei profili maggiormente graditi all'Inter per la porta in vista della prossima stagione in caso di addio di Samir Handanovic

Yann Sommer è uno dei profili maggiormente graditi all'Inter per la porta in vista della prossima stagione in caso di addio di Samir Handanovic, in scadenza di contratto con il club nerazzurro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, che conferma alcune notizie provenienti dalla Germania, però, il Bayern Monaco nelle ultime ore starebbe provando a stringere, complice il grave infortunio di Manuel Neuer (stagione finita), per il portiere svizzero, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach.