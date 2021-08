GdS – Inter, Zapata-Lacazette per il dopo Lukaku: “Ma è possibile una sorpresa”

Con il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea che si fa sempre più vicino, l'Inter è alla ricerca di un sostituto dell'attaccante belga

Con il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea che si fa sempre più vicino, l'Inter è alla ricerca di un sostituto dell'attaccante belga. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri lavoreranno in prima battuta su Duvan Zapata, ma non sono escluse sorprese: