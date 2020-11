Conte, retroscena Biasin: “Allegri sostituto? No, sondaggio Inter per nome davvero a sorpresa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa Inter, ha svelato un retroscena molto interessante riguardo alla panchina nerazzurra del dopo finale di Europa League, ovvero prima dell’incontro di Villa Bellini tra Conte e la dirigenza del club.

Tutto lasciava presagire a un addio dello stesso Conte e all’arrivo a Milano di Allegri, ma Biasin svela che ci sarebbe stato un contatto con De Zerbi, tecnico del Sassuolo:

“Conte non se la sente di rischiare il suo credo calcistico. Quindi per questo vedo lontano Eriksen dall’Inter. Non credo però rimarrà in Italia. Difficile vedere Conte lontano dall’Inter almeno fino a fine anno. La società un sondaggio con De Zerbi post-Siviglia lo aveva fatto“.

(Fonte: TMW Radio)