TS – Inter, via Lautaro? C’è il nome del sostituto. E può arrivare proprio dal Real Madrid

Come vi abbiamo riportato, secondo quanto riporta Tuttosport, il Real Madrid potrebbe presto tentare l'assalto per Lautaro Martinez

Come vi abbiamo riportato, secondo quanto riporta Tuttosport, il Real Madrid potrebbe presto tentare l'assalto per Lautaro Martinez. L'Inter, riferisce il quotidiano, è assetata di plusvalenze, motivo che spingerebbe i nerazzurri a intraprendere una trattativa. Con l'eventuale partenza dell'argentino, da Viale della Liberazione si ritroverebbero con un attacco da rifondare. E, secondo Tuttosport, il sostituto potrebbe arrivare proprio da Madrid:

"L’Inter, cedendo Martinez, si troverebbe con un attacco quasi da rifondare e un assist potrebbe arrivare sempre dal Real grazie alla cessione, ma in prestito, di Luka Jovic che a Madrid ha deluso a tal punto da essere stato rispedito all’Eintracht in prestito. Nell’estate 2019 il Real aveva fatto un investimento importantissimo, pagando il cartellino 65 milioni complessivi, mentre a Jovic era stato assicurato un contratto da 10 milioni a stagione per 5 anni (...). Da escludere, nel caso, che l’Inter possa pagare tutti quei soldi di stipendio alla luce dell’intenzione di ridurre del 15% il monte ingaggi complessivo".