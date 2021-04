In Spagna – Il Real pensa a Skriniar per l’addio a Varane. Ma l’Inter…

Il sito Fichajes, specializzato in questioni di calciomercato, parla del mercato del club madrileno e inserisce lo slovacco nelle opzioni per la difesa

In Spagna parlano di Milan Skriniarin chiave Real Madrid. Di queste voci le voci di mercato secondo le quali nel prossimo mercato potrebbe esserci un sacrificato per finanziare le prossime operazioni nerazzurre in entrate. Lo slovacco, che era stato tra gli uomini che potevano dire addio all'Intergià la scorsa estate, è inserito tra i calciatori che hanno mercato. E potrebbe averne appunto in Liga. Da quanto scrive il sito specializzato in calciomercato Fichajes, il Real potrebbe vendere Varane prima che il suo contratto scada nel 2022. Il calciatore non ha rinnovato e per questo il club merengues starebbe già pensando al futuro e a tre nomi in particolare: Koundé (Siviglia), Torres (Villarreal) e appunto Skriniar.