GdS – Inter, 250 mln in arrivo: scenari sul mercato. Nomi in entrata e uscita

La Gazzetta dello Sport parla dei possibili rinforzi della prossima stagione e dei giocatori che potrebbero lasciare Milano

Eva A. Provenzano

Di queste ore le notizie secondo le quali l'Inter avrà un prestito di 250 mln da un fondo americano traBain Capital LP e Oaktree Capital Management. Un modo che darà respiro ai conti e che permetterà ai nerazzurri di pianificare il futuro. Anche per programmare il futuro tornerà in Italia il presidente Steven Zhang atteso per fine mese a Milano.

La Gazzetta dello Sport parla degli scenari e si interroga sul mercato che sarà. Innanzitutto la società nerazzurra penserà a saldare gli stipendi. Entro la fine di aprile sarà pagato il mese di febbraio, a maggio quella di marzo insieme alle due mensilità in differita da pagare (novembre e dicembre) come si era pattuito con i calciatori e a giugno verranno saldate le mensilità di aprile e maggio.

Secondo la rosea il finanziamento di 250 mln sul quale Suning sta lavorando potrebbe comunque portare ad una cessione eccellente per trovare la liquidità utile all'acquisto degli elementi che serviranno a Conte per rinforzare la squadra.

Possibili cessioni e conferme

I nomi che porterebbero una buona plusvalenza nelle casse nerazzurre sono quelle di De Vrij (costa almeno 40 mln) e Lautaro (che ne vale almeno 70) che intanto rinnoverà fino al 2024. Come Bastoni che è considerato incedibile come Barella e Lukaku. Dovrebbero restare a Milano sia Brozovic che Eriksen mentre Skriniar potrebbe garantire tanti soldi all'Inter. Non sono intoccabili Vidal e Sanchez. Hanno ingaggi alti e il rapporto con il centrocampista cileno potrebbe essere chiudo prima della scadenza (2022 con opzione per il 2023). Alexis potrebbe rimanere se non arrivassero almeno due nuovi attaccanti. Con Pinamonti che dovrebbe lasciare l'Inter. Vecino, Kolarov e Young andranno via e potrebbe invece restare Perisic. Resteranno Darmian e D'Ambrosio (pronto al rinnovo) e Ranocchia deciderà cosa fare.

La lista in entrata

Difficile al momento dare certezze su chi arriverà a rinforzare la squadra di Conte nella prossima stagione. Per questo la rosea scrive: "Si aspetta il faccia a faccia con Zhange verranno individuati i nomi che finora sono stati solamente 'accarezzati' o proposti."

Si è parlato nei giorni scorsi di Maksimovicche però non entusiasmerebbe i dirigenti nerazzurri e poi anche di Boateng, del Bayern. Previsto un doppio arrivo sugli esterni con Florenzi a destra e a sinistra Tagliafico che si sarebbe proposto di recente all'Inter. A Conte piace ancora Emerson (Chelsea). A centrocampo le idee sono due: Nandez del Cagliari e De Paul dell'Udinese (costa 40 mln). In attacco i profili saranno valutati in base alle disponibilità economiche ma si torna a parlare di due nomi già accostati al club nerazzurro in passato, Dzeko e Giraud.Ma occhio ai loro stipendi. Un altro nome per l'attacco è Murielche però l'Atalanta valuta 30 mln. "Conte non si aspetta regali enormi, ma certamente acquisti importanti e funzionali per alzare l’asticella. Soprattutto pensando all'Europa", conclude La Gazzetta.