Inter, novità su Spalletti? “C’è chi che farebbe carte false per riaverlo…”

E chissà che questa estate non porti una ‘nuova’ avventura anche a Luciano Spalletti. L’allenatore, ancora sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2021 a 4,5 milioni di euro netti annui, potrebbe infatti tornare sulla panchina della Roma. Dalle parti di Trigoria, infatti, c’è un gruppo nutrito di persone che spinge per il suo ritorno, soprattutto ora che nella capitale si insedierà una nuova proprietà. Scrive Repubblica:

“Il primo vero obiettivo, più che un mercato pirotecnico, è quello che chiede da mesi Fonseca: dare continuità e tenere le stelle. Zaniolo non si muoverà, idem Pellegrini. E magari si riuscirà anche a riportare a Roma Smalling. Il club ha già acquistato Pedro, sempre che non venga l’idea di bloccare l’operazione. In panchina ancora Paulo Fonseca, perché tempo per cambiare non c’è. Anche se un gruppo nutrito a Trigoria farebbe carte false per il ritorno di Spalletti“.

(Fonte: Repubblica)