VIDEO / Spalletti si rilassa in attesa di una panchina e presenta…Biancaneve

Il calcio gli mancherà senza dubbio, ma Luciano Spalletti conosce bene la ricetta per non pensare ad allenamenti, partite e ritiri. L’ex allenatore dell’Inter, ancora sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2021 a 4,5 milioni di euro netti di stipendio, trascorre le sue giornate nell’amata campagna toscana.

Tra campi, sole e… papere. Una di queste, Biancaneve, è diventata la protagonista dell’ultimo video di Spalletti. Che, affettuoso e premuroso, le ha offerto un biscotto: “Fa colazione con questi tutte le mattine“, ha detto Luciano, che poi ha continuato: “E’ bellissima“. Non c’è che dire: il campo gli mancherà di certo, ma nel frattempo Spalletti sa bene come passare il tempo in serenità.