Spalletti, ultimo gelo. Luciano incassa premio scudetto, l’Inter pensa allo ‘sgarbo’ d’addio

Luciano Spalletti e l'Inter si lasceranno nel gelo. L'ex allenatore nerazzurro è ancora sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno

Luciano Spalletti e l'Inter si lasceranno nel gelo. L'ex allenatore nerazzurro, ancora sotto contratto con il club di Viale della Liberazione fino al 30 giugno, dopo due anni di assenza dal calcio è pronto a tornare in pista sulla panchina del Napoli. E dopo aver incassato fino all'ultimo centesimo dalla società che lo esonerò nel maggio del 2019 per favorire l'arrivo di Antonio Conte.

Spalletti, come previsto dal contratto, incasserà anche il premio scudetto, conquistato sul campo dal successore e una squadra che non era più sua. Ma l'Inter è pronta a vendicarsi. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, con ogni probabilità i nerazzurri non concederanno a Spalletti e al Napoli la liberatoria per la presentazione ufficiale in conferenza stampa prima del 1° luglio.