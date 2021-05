FCIN1908 – Inter, esercitata opzione rinnovo di D’Ambrosio. Ma non è detto…

Il difensore aveva un'opzione per il prolungamento automatico di un anno sul suo contratto

L'opzione era unilaterale ed era valevole fino a fine mese. L'Inter ha deciso di esercitarla e ha scongiurato così l'ipotesi di perdere il calciatore a costo zero. Al momento però non è detto che il difensore nerazzurro resti al club milanese. Sono arrivate delle offerte (il Milan ha messo gli occhi su di lui come altri club di Serie A) e l'entourage, nonostante la priorità per il calciatore sia sempre stata l'Inter, pare disposto ad ascoltarle. L'addio resta quindi comunque possibile. La sua situazione sarà affrontata più avanti.