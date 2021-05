TS – Attacco Inter, Dzeko se Mou non lo vuole. L’ingaggio sarebbe da spalmare

Dell'attaccante si è spesso parlato in chiave nerazzurra e il suo nome continua ad essere accostato ad un possibile approdo a Milano

In ogni caso - spiega TuttoSport - l'Inter comunque dovrebbe prendere un altro attaccante. "Qualora non dovesse rientrare nei piani di Mourinho , un nome per tutte le occasioni resta sempre quello di Edin Dzeko , con l’ingaggio da 7,5 milioni da spalmare però in più anni", si legge.