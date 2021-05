TS – Lautaro, l’agente atteso in Italia: rinnovo non esclude cessione. Due jolly per il Real

L'agente del giocatore ha smentito addio e interesse delle merengues ai nostri microfoni ma il giornale sportivo torna sull'interesse del club spagnolo

Eva A. Provenzano

Lautaro Martinez e le voci sul Real Madrid. Ai nostri microfoni ha smentito interesse e addio. Ma è atteso in Italia per parlare con l'Inter del rinnovo. Lo stesso Ausilio ha confermato che dopo il cambio dell'agente da parte del calciatore la trattativa dovrà essere ridiscussa. Ma si parla di un accordo sulle stesse basi di quello fatto con i due vecchi agenti del calciatore: 4.5 mln all'anno più bonus. Il rinnovo però non esclude una partenza dell’attaccante che già ai tempi del Racing Avellaneda era stato promosso a pieni voti dagli osservatori del Real", scrive TuttoSport sul giocatore argentino.

Anche perché l'Inter nel piano di Zhangdovrà fare delle cessioni entro il 30 giugno per rendere meno pesante il passivo in bilancio. E per portare avanti questo piano si penserà alle plusvalenze da fare con i giovani e con i giocatori in prestito come Joao Mario. Ma Lautaro resta il più ricercato sul mercato. La valutazione è di novanta mln e se si considera che il costo del giocatore a bilancio è di circa 11-12 mln, allora si capisce il peso della plusvalenza qualora fosse ceduto per quella cifra.

Ma il Real potrebbe avere degli assi nella manica: "Il primo riguarda il conguaglio per Hakimi (l’Inter ha versato i primi 13 milioni per l’esterno, sui 45 previsti), il secondo è legato a Luka Jovic che potrebbe entrare nell’affare anche in prestito per garantire comunque ai nerazzurri un sostituto che - tra l’altro - è un classe ‘97 proprio come l’argentino ed è sempre stato pallino di Ausilio dai tempi del rendez-vous in Europa League con l’Eintracht", si lgge sul giornale torinese.

(Fonte: TS)