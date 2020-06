Sport – Lautaro, Barça convintissimo di chiudere l’affare. E l’Inter a giorni dovrà comunicare…

“Passo passo Lautaro si avvicina al Barcellona. Il club blaugrana è convintissimo che l’operazione andrà in porto nelle prossime settimane e l’ultimo gesto dell’argentino può far sì che si concluda in maniera fluida e rapida”. Apre così l’articolo di Sport in merito alla trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez: secondo il portale catalano, Lautaro avrebbe confermato all’Inter e a Conte di voler andare via in estate e anche lo spogliatoio interista sarebbe a conoscenza della scelta del Toro.

PREZZO DA CONCORDARE – Se dalla Spagna sono sicuri che Lautaro abbia un accordo con il Barcellona, dall’altro è ben distante l’intesa tra i blaugrana e l’Inter: i catalani vorrebbero spendere 60 mln cash ed offrire una contropartita come Firpo ma – scrive Sport – il Barça non scarta l’ipotesi che, alla fine, l’Inter voglia Semedo, valutato 50 mln di euro dal club spagnolo. “La decisione finale sul giocatore dovranno comunicarla gli italiani nella prossima settimana e così si avvieranno le negoziazioni con i giocatori blaugrana. Jorge Mendes, agente di Semedo, ha già parlato più volte con l’Inter”, aggiunge Sport che ribadisce la volontà del Barça. I catalani vogliono definire entro il mese di giugno l’operazione Lautaro e di renderla attiva dall’1 luglio, quando scatterà la clausola. “Dal club blaugrana assicurano che non c’è ancora un accordo però si stanno ponendo le basi perché tutto sia a posto relativamente presto”.