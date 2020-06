Semedo, no a Inter e Juve: l’esterno vuole il City. Dalla cessione iniezione economica per Lautaro

Niente Italia per Nelson Semedo. Il laterale del Barcellona ha scelto la Premier League come sua prossima destinazione, il Barcellona ora tratta la sua vendita al Manchester City, dopo aver provato a inserirlo nelle trattative con Inter e Juve per Lautaro Martinez e Pjanic. Il City vorrebbe inserire Cancelo nell’affare, ma il Barça vuole 40 milioni cash per Semedo.

I due club trattano, il Barça spera nella cessione per ributtare l’incasso sul mercato. L’ingresso di 40 milioni nelle casse del club catalano sarebbe importante per spingere ancora di più sull’acceleratore per Lautaro Martinez. Il Barça intende pagare tra i 50 e i 60 milioni più due giocatori per l’attaccante dell’Inter e la cessione di Semedo sarebbe un’iniezione economica importante per la trattativa coi nerazzurri.

(Sport)