“Lautaro si complica”. E’ questo il titolo in copertina dell’edizione di martedì 15 settembre 2020 di Sport. Il quotidiano catalano spiega come l’affare Lautaro-Barcellona si complichi: “Il Barça non vuole chiudere l’operazione prima che si materializzino le uscite. Gli agenti vanno a Milano senza ottenere un abbassamento del prezzo del giocatore. Il Real Madrid e il City alla finestra nel caso in cui il Barça fallisca nel suo intento”, spiega Sport.