Inter, lo Sporting molla Joao Mario: 4 club sul giocatore. Da maggio…

Il centrocampista sembrava a un passo dal club portoghese, ma l'offerta presentata l'Inter era ritenuta troppo bassa

Joao Mario è sempre più lontano dallo Sporting. Secondo quanto riporta Record , nei piani del club portoghese non è previsto un nuovo assalto al centrocampista con una offerta più alta all'Inter. Il club nerazzurro aveva comunicato all'agente del centrocampista, Federico Pastorello, che sarebbe stato disposto a liberare Joao Mario per 7,5 milioni di euro, cifra ritenuta congrua.

L'offerta presentata dallo Sporting, però, prevedeva una cifra fissa di 4 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus. Di fronte a una differenza ritenuta insormontabile, lo Sporting ha chiuso la questione: l'intenzione è non presentare una nuova offerta, né il giocatore rientra nei piani in vista della prossima stagione.

Adesso per lo Sporting è arrivato il momento di trovare un sostituto del nerazzurro e non solo. Anche Matheus Nunes è in partenza direzione Premier League e il club sarà costretto a cercare due centrocampisti in vista della prossima stagione.