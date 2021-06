Malumore Joao Mario, lo Sporting cala l’offerta. L’Inter sonda Villarreal e Nizza

Il centrocampista portoghese sembrava a un passo dalla cessione a titolo definitivo allo Sporting, ma negli ultimi giorni la trattativa si è complicata

"Alla fine la società di Lisbona ha fatto un paio di passi indietro, arretrando a 5,5 milioni e la distanza non aiuta a essere ottimisti. Per i nerazzurri raggranellare qualche milioncino dall’operazione è strategico nel quadro di insieme del mercato. Tra l’altro, in Portogallo è stato chiarito che lo Sporting possiede importante diritto contrattuale sul giocatore: nel caso in cui un altro club del campionato dovesse avanzare un’offerta per lui, l’Inter dovrebbe immediatamente informare il club di Lisbona, che avrebbe 48 ore per poter pareggiare l’offerta. I nerazzurri hanno quindi aperto dialoghi con altri club, visto che Villareal e Nizza avevano fatto interessanti approcci in materia. Ma c’è da dire che questa situazione ha messo di malumore anche lo stesso Joao Mario, colpito dalla marcia indietro del suo club ma fiducioso di poter continuare in biancoverde", si legge su La Gazzetta dello Sport.