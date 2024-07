Sportitalia – Il Torino vuole Gosens: primi passi ufficiali con l’Union Berlino

Il Torino vuole riportare in Italia Robin Gosens. A confermarlo è Sportitalia, secondo cui i granata avrebbero compiuto i primi passi ufficiali

Il Torino vuole riportare in Italia Robin Gosens. A confermarlo è Sportitalia, secondo cui i granata avrebbero compiuto i primi passi ufficiali con l'Union Berlino per il laterale tedesco ex Inter. Si legge: