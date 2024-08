Sportitalia – Inter, il Nantes chiede 30mln per Zézé: c’è anche il West Ham

Il Nantes parte, almeno per ora, da una richiesta di 30 milioni. Cifra che si può trattare, ma in aggiunta a questo va registrato il forte interesse dalla Premier League per lui: in questo momento Zeze è più vicino a giocare in Inghilterra che in Italia. Su tutte ha manifestato il proprio interesse in maniera concreta il West Ham nelle scorse ore, che in difesa è impegnato anche nella trattativa per un altro obiettivo dei nostri club, ovvero Todibo".