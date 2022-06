Inter, raduno il 6 luglio ad Appiano. “Inzaghi avrà la squadra al completo, garantisce Marotta”

"La prossima, in tal senso, si preannuncia una settimana densa di impegni per Marotta e Ausilio che hanno garantito a Simone Inzaghi di consegnargli la squadra già per l’inizio del ritiro (primo giorno di scuola ad Appiano il 6 luglio). Tra domani e dopo è previsto un nuovo incontro per Dybala: l’Inter ha offerto 5,5 milioni più bonus per arrivare a 7, l’entourage del giocatore vuole 8 milioni e va limato qualcosa anche sulle commissioni. Piena convergenza c’è sulla durata del contratto, che sarà un quadriennale".