L'Inter ha ufficializzato la lista dei calciatori utilizzabili in Champions League . Come noto, i nerazzurri dovevano effettuare dei tagli, presentando un elenco limitato a 23 elementi, e le sorprese non sono mancate: Simone Inzaghi ha scelto di inserire Tajon Buchanan, attualmente infortunato, e di escludere gli argentini Correa e Palacios. Una decisione che evidenza dei messaggi molto chiari.

Correa e Palacios, i motivi del taglio

Dalla composizione della lista appare chiara la posizione di Correa e di Palacios. Il primo, rientrato in estate a Milano dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, non figura nei piani dell'Inter e, nonostante le dichiarazioni di Inzaghi sul fatto di voler lavorare con 5 punte, è di fatto un corpo estraneo ad Appiano Gentile. Il difensore classe 2003, invece, non viene evidentemente considerato pronto per poter dare un contributo immediato alla causa: prima di poter vedere il campo dovrà apprendere i dettami tattici dell'allenatore, storicamente molto "cauto" nell'inserimento di nuovi giocatori.