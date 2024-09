Argentina, la nuova sfida di Scaloni: far giocare insieme Lautaro e Alvarez

Senza Di Maria e Messi, Lionel Scaloni sta per affidarsi ad un duo inedito per l'Argentina per il post vittoria in Copa America. Stando a quanto scrive Olé contro il Cile dovrebbero giocare da titolari Julian Alvarez e Lautaro Martinez .

"Nonostante nessuno dubiti che siano i due riferimenti in attacco della Nazionale, raramente hanno condiviso un attacco dall'inizio: appena tre volte hanno giocato insieme da titolari. E solo una volta nelle qualificazioni: era l'anno scorso, contro il Paraguay e anche in quel caso, come ora, mancavano proprio Di Maria e Messi. L'ultima volta che l'attaccante del City e quello dell'Inter hanno giocato insieme è stato per un'amichevole, contro l'Ecuador, vinta uno a zero dalla Nazionale di Scaloni. Avevano giocato insieme anche nell'amichevole vinta tre a zero contro la Giamaica in New Jersey, prima del Mondiale ed è stata anche l'unica gara in cui uno dei due, giocando insieme da titolari, ha segnato. Aveva segnato Alvarez e poi Messi aveva segnato quando era entrato al posto di Lautaro", scrive il giornale argentino.