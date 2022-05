Stringara: “Inter, 20% di possibilità di scudetto. Se arriva Dybala sono contento, ma…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Paolo Stringara, ex calciatore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri

"All'Inter darei il 20% di possibilità. Nella storia ci sono state tante sorprese dell'ultima ora e dunque... perché no? Il Sassuolo, avversario del Milan, può dar fastidio ai rossoneri. Certo, ci sono tante motivazioni da parte del Milan. Con l'Atalanta non è stata una gara scontata e nel calcio non ho mai visto partite facili per nessuna. Poi c'è la tensione potrebbe venire al braccino, è tutto aperto. Il Milan è favorito ovviamente. Se ci fosse stata la possibilità dello spareggio in caso di pari punti, al di là di essere tifosi dell'una o dell'altra, sarebbe stato più giusto e spettacolare. Il mercato? Se arriva Dybala sono molto contento. Se però parte Perisic e va alla Juve allora sarebbe una contentezza metà, visto che ora è il più determinante dei nerazzurri".