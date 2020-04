Mercato Inter, Suarez: “Lautaro attaccante spettacolare, sarebbe il benvenuto al Barcellona”

Lautaro sarebbe il benvenuto al Barcellona. Parola di Luis Suarez. Che, nel corso di un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ha accolto con entusiasmo l’idea di un possibile arrivo dell’attaccante argentino dell’Inter e/0 di Neymar. L’uruguaiano ha esaltato le doti dell’ex Racing. Un chiaro segnale di come i blaugrana siano sulle sue tracce in maniera serissima. Ecco le sue dichiarazioni:

NEYMAR BENVENUTO – “Oggi è difficile parlare di giocatori. Come è la situazione nel mondo di oggi, parlare di chi può venire a causa di come tutto è complicato. Ma posso parlare di giocatori per quello che sono e, in questo caso, parliamo di grandi giocatori. Ovviamente Neymar lo conoscono tutti e conosciamo l’apprezzamento che abbiamo per lui nello spogliatoio. E’ un giocatore indiscutibile perché ha ancora molto da dare e nello spogliatoio sarebbe sempre il benvenuto per dell’affetto che abbiamo per lui”.

LAUTARO SPETTACOLARE – “Lautaro è un giocatore che è cresciuto molto in Italia, è un ‘nove’ che ha movimenti spettacolari e che riflette quanto sia grande un attaccante. Il club non vuole acquistare giocatori ‘compatibili’, ma giocatori felici che vengano qui a lottare per lo stesso obiettivo di tutti, ovvero vincere tutto. Quindi quando si tratterebbe di una sana competizione nella squadra, ci sarà sempre. I giocatori che vengono a combattere per un posto e aiutare la squadra saranno sempre i benvenuti, sarà sempre meglio e rafforzerà il gruppo“.

FUTURO SUAREZ – “No, non so ancora niente. Ho già chiarito com’era la mia situazione contrattuale, ma in questo caso quello che meno penso ora è il futuro perché nella situazione che il mondo sta vivendo oggi dobbiamo pensare a ciò che stiamo vivendo, come andare avanti, e poi il futuro sarà discusso. Al momento ho un contratto con il club e non sto pensando ad altro che adempiere a quel contratto per ora. Poi verrà sicuramente il momento per il club e per me di sederci e parlare perché la relazione è sempre stata buona“.

(Fonte: Mundo Deportivo)