Saviola: “Lautaro perfetto per il Barça, è uno dei migliori. La prima volta che l’ho visto…”

Intervistato da As, Saviola spende belle parole per Lautaro Martinez. Per l’ex giocatore l’argentino sarebbe perfetto per il Barcellona: “Oggi Lautaro è uno dei migliori attaccanti. Mi piace molto per come sente il calcio. È un giovane attaccante che cerca bene gli spazi e comprende in modo fenomenale qual è il gioco, è un killer. Si adatterebbe perfettamente al Barça per la sua qualità e filosofia di gioco. La prima volta che l’ho visto ho capito che era un calciatore per un grande club. Lo vedo perfetto per l’attacco del Barça”.

(As)