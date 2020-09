Mundo Deportivo: “Dzeko va alla Juve, ora Suarez è una possibilità per l’Inter”

Il valzer di attaccante in Serie A si sta completando, con Milik destinato alla Roma e, di conseguenza, Edin Dzeko alla Juventus. Un doppio affare ormai prossimo alla conclusione, nonostante quest’oggi Luis Suarez, a lungo obiettivo per l’attacco bianconero, si sia recato a Perugia per sostenere l’esame di italiano finalizzato all’ottenimento della cittadinanza.

Ma allora, quale sarà il futuro dell’attaccante del Barcellona? Su di lui c’è l’Atletico Madrid, ma, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Mundo Deportivo, nota testata spagnola vicina alle vicende di casa blaugrana, non esclude affatto la possibilità Inter.

Suarez, secondo MD, potrebbe dare notevole esperienza al reparto di Conte, che manca di un altro attaccante e che, sostiene la testata, non ha troppi ricambi per la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez. La forza economica della famiglia Zhang potrebbe realizzare il grande colpo di mercato.

(Fonte: Mundo Deportivo)