Talenti italiani in vetrina: sei nomi per le big. Inter, Retegui e non solo

Pronti i derby di mercato tra nerazzurri, Milan, Juventus, Napoli e Roma per i giocatori del futuro della Nazionale

I talenti italiani nel mirino delle big. Inter e Milan, così come la Juventus e il Napoli, starebbero lavorando sulle nuove leve dell'Italia. Nel mirino dei rossoneri, spiega La Gazzetta dello Sport, c'è Baldanzi che piacerebbe anche al club di De Laurentiis. Per il giocatore che piace tanto al ct della Nazionale, Mancini, l'Empoli potrebbe arrivare a chiedere anche fino a 15-20 mln.

Di Frattesi e dell'addio al Sassuolo si è parlato già la scorsa estate con la Roma che avrebbe voluto regalarlo a Mourinho. Il Sassuolo però ha chiesto 40 mln in Premier e la valutazione alta del cartellino ha lasciato il giocatore al club neroverde. Già allora si parlava anche dell'interesse dell'Inter per il giocatore e al club nerazzurro si è aggiunta anche la Juventus. E adesso bianconeri e giallorossi potrebbero dare vita ad un testa a testa per aggiudicarselo.

I dirigenti interisti invece sarebbero concentrati su Retegui. L'attaccante del Tigre, convocato anche da Mancini nell'ultima pausa per le Nazionali, era finito nel mirino del Verona che avrebbe offerto alla società argentina dieci mln, ma è arrivata una risposta negativa. "In queste settimane si è parlato di un interesse della Lazio e del Napoli, ma le cronache si fermano soprattutto a Milano: gli ambasciatori a Buenos Aires non mancano… A dispetto della volontà del giocatore, bisogna fare i conti con la situazione contrattuale intricata", spiega la rosea. E si riferisce al fatto che il Tigre detiene a metà i diritti del cartellino, l'altra metà è del Boca. Si parla di una trattativa con l'Inter che potrebbe decollare, ma a fine stagione quando si capirà di più anche su Lukaku. C'è anche ancora Scamacca sui taccuini di nerazzurri e rossoneri: il calciatore, pagato dal West Ham 40 mln la scorsa stagione, potrebbe rientrare in Italia e in agguato c'è la Juve che deve capire ancora il da farsi rispetto a Vlahovic. Poi c'è l'ex Inter Zaniolo, partito per la Turchia dopo l'addio alla Roma. La società bianconera ci avrebbe già fatto più di un pensierino senza dimenticare la pista che lo riporterebbe a Milano, al Milan.

Infine Scalvini, talento dell'Atalanta, che sarebbe al centro di un derby tra Inter e Juventus. "Ad Appiano e alla Continassa (ma non solo) lo vedono come il profilo ideale sotto diversi punti di vista: margini di crescita, personalità, duttilità, focus totale sul calcio", si legge sul quotidiano sportivo. Con il club bergamasco non disposto a sconti e si parla di una valutazione di 40 mln per il cartellino.