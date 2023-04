Sfida Champions, sei squadre in nove punti. Periodo intenso per l’Inter

Tutte hanno l'obiettivo qualificazione e tutte possono ancora rientrare tra le prime quattro: i calendari a confronto delle squadre he lottano per un posto in CL

Dopo la sconfitta con la Roma nel posticipo di campionato, ci sono sei squadre in nove punti tra il secondo e il sesto posto. Tutte lì a giocare e lottare ancora per un posto in Champions League. C'è la Lazio che di punti ne ha 61, è la più vicina al Napoli capolista e domenica sfiderà una diretta rivale, l'Interdi Inzaghi. Nel calendario delle ultime partite del campionato, la squadra di Sarri dovrà affrontare anche il Milan che è quarto in classifica come la Roma, a 56 punti.

Si è messa di mezzo di nuovo la Juve: alla squadra di Allegri sono stati riconsegnati i 15 punti della penalizzazione per il caso plusvalenze. In attesa di capire se le verranno tolti, la formazione bianconera è terza con 59 punti. All'orizzonte per Max e i suoi ragazzi tanti impegni in pochi giorni. A partire dalla Coppa Italia contro l'Inter, mercoledì sera. Dopo l'uno a uno dell'andata altro derby d'Italia con in palio la finale della coppa nazionale. Prima del derby di Champions, i rossoneri avranno in campionato Roma, Cremonese e Lazio. Due scontri diretti per il quarto posto con la Juve da affrontare alla penultima di campionato. I giallorossi hanno perso con l'Atalanta che ora ha 52 punti, a meno due dalla formazione di Inzaghi. Mourinho affronterà Inter e Milan e in mezzo se la dovrà vedere con il Monza rivelazione di questa Serie A. Gasperini ha un solo scontro diretto con vista Champions, la partita contro la Juve del 7 maggio.

L'Inter invece conta 54 punti in classifica, a meno 2 da Milan e Roma. L'aspetta un calendario intenso con la Coppa Italia prima e poi Lazio, Roma e il doppio confronto di CL con il Milan. Non sarà una passeggiata.

