Taremi si sblocca e brilla in Champions: ecco il suo stipendio all’Inter

Mehdi Taremi si è sbloccato in Champions League contro la Stella Rossa: il suo stipendio all’Inter e l’impatto a bilancio

Mehdi Taremi si è sbloccato in Champions League. È arrivato il primo gol con la Stella Rossa, l’iraniano ex Porto ha brillato e realizzato anche due assist nella vittoria per 4-0. Ma quanto guadagna all’Inter l’attaccante?