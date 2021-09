Centrocampo Inter, si pensa al colpo a gennaio: “Tentativo Marotta in prestito, ci sono contatti”

A gennaio l'Inter, che si augura di essere ancora in corsa sia in campionato che in Europa, punta a rinforzarsi ancora di più

Marco Macca

A gennaio l'Inter, che si augura di essere ancora in corsa sia in campionato che in Europa, punta a rinforzarsi ancora di più, per dare a Simone Inzaghi, soprattutto a centrocampo, le alternative giuste per lottare fino alla fine su tutti i fronti. In questo senso, secondo calciomercato.com, è tornato di moda il nome di Donny van de Beek, già accostato ai nerazzurri in passato e che sta trovando poco spazio al Manchester United:

Primi contatti

"Tra i club interessati c'è l'Inter, che già lo scorso gennaio ci aveva pensato e si era mossa per portarlo a Milano. Marotta a gennaio potrebbe fare un nuovo tentativo, con la formula del prestito con diritti di riscatto. I contatti ci sono, bisogna attendere un paio di mesi per capire se l'interesse diventerà una trattativa. Due mesi nei quali van de Beek proverà, ancora una volta, a far cambiare idea al suo allenatore. Ma viste le premesse il finale sembra già scritto il finale sembra già scritto".

(Fonte: calciomercato.com)