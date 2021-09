Inter, in Spagna elogiano Inzaghi. AS: “Idee superiori. Al Meazza c’è un grande allenatore”

La sua Inter avrà anche perso la partita, ma Simone Inzaghi ha destato una grande impressione per il gioco impartito alla squadra

La sua Inter avrà anche perso la partita, ma Simone Inzaghi ha destato una grande impressione per il gioco impartito alla squadra in questo inizio di stagione, e soprattutto nella gara contro il Real Madrid. Il gol allo scadere di Rodrygo non ha certo cancellato la prestazione dei nerazzurri. L'Inter ha lasciato ottime sensazioni, e non solo in Italia. AS, fra le maggiori testate spagnole e vicino alle vicende di casa Real, in un articolo a firma di Sergio Cortina ha infatti speso parole decisamente importanti nei confronti dell'allenatore interista: