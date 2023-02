AS – Thuram, a giugno ci sarà la fila. L’Atletico in corsa con Inter e Juve

A fine stagione si libererà del contratto con il Borussia M'Gladbach che nell'ultima sessione di mercato chiedeva per lui tra i 10 e i 12 mln. Di Marcus Thuram parlano in Spagna sottolineando che è un obiettivo per l'Atletico Madrid. Il giocatore che è pure nel mirino dell'Inter, alla fine è rimasto al club tedesco ma era il primo nome sulla lista di Berta. AS scrive che sicuramente il dirigente dell'AM tornerà sul giocatore in estate ma è fondamentale, per approcciarsi al calciatore, arrivare tra le prime quattro in campionato e quindi disputare la prossima CL.