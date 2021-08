Punta Inter, Correa in pole ma spunta Thuram. “Offerto da Raiola: costo e dettagli”

La cerchia degli attaccanti accostati all'Inter si allarga e, da qualche ora, circola anche il nome di Marcus Thuram

La cerchia degli attaccanti accostati all'Inter si allarga e, da qualche ora, circola anche il nome di Marcus Thuram, figlio d'arte e talento del Borussia Monchengladbach. Il giocatore francese è stato offerto da Raiola ma ha costi importanti ma rappresenterebbe una soluzione intrigante."Alla Pinetina verrà arruolato un altro attaccante, da qui non si torna più indietro. A Inzaghi verrà consegnato un nuovo giocatore offensivo, secondo le sue esplicite richieste. Serve, però, una giusta dose di pazienza per esplorare pro e contro di ogni possibilità: in una lista lunga e variegata, il laziale Joaquín Correa resta ancora quello con più chance di arrivare a Milano, ma alle sue spalle l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio scorrono sul taccuino diversi nomi", commenta infatti La Gazzetta dello Sport che conferma l'interesse nerazzurro per Thuram, il cui contratto con il 'Gladbach scade nel 2023 ma il cui costo supera i 30 mln di euro.