Gladbach, Neuville: “Thuram ha tante offerte. L’Inter lo voleva già 2 anni fa”

Ai microfoni di Radio Sportiva, il vice allenatore del Moechengladbach, Oliver Neuville, apre l’asta per Marcus Thuram

Ai microfoni di Radio Sportiva, il vice allenatore del Moechengladbach, Oliver Neuville , apre l’asta per Marcus Thuram . Il figlio d'arte è un obiettivo di mercato dell'Inter per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi.

“Marcus sta facendo una stagione strepitosa con tantissimi gol. Ha un contratto fino al termine della stagione e penso che sarà difficile che rimanga al Borussia M’gladbach. Ovviamente lo spero, ma dobbiamo essere realistici: se continua così avrà tante offerte soprattutto da Inghilterra e Spagna e se continua così ci sono poche speranze che rimanga. Un’esperienza in Italia? L’Inter lo cercava già due anni fa, Thuram può giocare sia sulla fascia che da centravanti come fa da due anni a questa parte e sono convinto che farebbe bene anche in Italia”.