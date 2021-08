Inter, Thuram piace ma non è la prima scelta: contatti con intermediari con un obiettivo

Marcus Thuram è l'ultimo nome, in ordine di tempo, a essere stato accostato all'Inter come possibile rinforzo in attacco dei nerazzurri

Marco Macca

Marcus Thuram è l'ultimo nome, in ordine di tempo, a essere stato accostato all'Inter come possibile rinforzo in attacco dei nerazzurri. Un calciatore che, pur ricoprendo nel Borussia Moenchengladbach il ruolo di attaccante esterno, per caratteristiche fisiche e tecniche piace molto, dalle parti di Viale della Liberazione. Di lui si è parlato con il suo agente, Mino Raiola, durante le trattative per il trasferimento a Milano di Denzel Dumfries, altro assistito dell'italo-olandese.

Pur essendo un profilo molto apprezzato, però, Thuram non rappresenta la prima scelta dell'Inter. In cima alla lista, infatti, c'è sempre Duvan Zapata dell'Atalanta. Senza dimenticare la pista Correa. Insomma, tanti i nomi valutati dai nerazzurri, e fra questi c'è anche Thuram. L'Inter, comunque, sta portando avanti contatti con alcuni intermediari con l'obiettivo di capire le richieste economiche del Borussia.

(Fonte: Sky Sport)