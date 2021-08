SM – Thuram si avvicina: “Distanza ridotta col Borussia, ecco la nuova offerta Inter”

Marcus Thuram e l'Inter ora sono più vicini. Secondo Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri avrebbero presentato al Borussia una nuova offerta

Una proposta, dunque, molto vicina alla richiesta del club tedesco, pari a 30 milioni di euro. Nonostante Correa rimanga in corsa, quindi, Marcus Thuram è ora in netta pole position come rinforzo per l'attacco di Simone Inzaghi. Inter e Borussia riducono le distanze.