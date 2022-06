Times – Sterling vuole spazio al City. Il Chelsea ci pensa per sostituire Lukaku

Raheem Sterling costa 70 mln di euro. Il prezzo è stato fissato dal City . E il Chelsea pensa a lui per sostituire Lukaku nella rosa di Tuchel . In Italia ne hanno parlato questa mattina e il Times conferma le voci sul possibile sostituto del belga per il club di Londra.

"Su di lui cresce l'interesse del Chelsea. Il club di Londra sta negoziando la cessione di Lukaku in prestito all'Inter. E penserà proprio a Sterling se la partenza del belga si concretizzasse. Sterling ha ancora un anno di contratto, del valore di 15 mln a stagione circa. Sentirà il City sul suo futuro e vuole giocare regolarmente dopo aver segnato 17 gol nella scorsa stagione. Ma tenere colloqui con il City sul suo futuro e vuole giocare regolarmente a calcio in prima squadra. Sterling ha segnato 17 gol la scorsa stagione. Ma è improbabile che Guardiola possa dargli queste garanzie considerato che ha in rosa Erling Haaland e Julian Alvarez in competizione per un posto da attaccante centrale e Phil Foden, Jack Grealish e Riyad Mahrez che possono giocare più defilati", si legge sul quotidiano inglese.