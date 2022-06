Di Marzio – Chelsea, Sterling ad un passo. E Lukaku-Inter sempre più vicini

Romelu Lukaku è sempre più vicino all'Inter e il Chelsea, tanto quanto i nerazzurri, ha tutte le intenzioni di chiudere quanto prima l'affare per il ritorno del belga in nerazzurro. Come riferisce gianlucadimarzio.com, infatti, da Londra sarebbero impazienti di chiudere la trattativa, in quanto avrebbero già scelto il sostituto di Big Rom. Si tratta di Raheem Sterling, attaccante inglese in scadenza di contratto nel 2023 con il Manchester City.